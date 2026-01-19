Сверхтяжелую ракету США установили на стартовый стол для пуска с экипажем к Луне

Сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) установили на стартовый стол 39B Космического центра имени Джона Кеннеди для пуска корабля Orion с экипажем к Луне. Об этом сообщает НАСА.

Ракета с кораблем в головной части в рамках миссии Artemis II должна вывести корабль Orion с четырьмя астронавтами в 10-дневное путешествие в дальний космос.

В ноябре НАСА сообщило, что не позднее апреля 2026-го запустит пилотируемую миссию Artemis II к Луне.

На борту корабля Orion в ходе испытательного полета Artemis II будут находиться астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.