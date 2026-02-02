Реклама

Наука и техника
17:37, 2 февраля 2026

НАСА приготовилось запустить корабль Orion с экипажем к Луне

НАСА: Первая попытка запуска миссии Artemis II состоится 8 февраля
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

Погодные условия позволяют провести завершающие испытания сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) в понедельник, 2 февраля, в связи с чем первая попытка запуска миссии Artemis II может состояться уже через шесть суток — 8 февраля. Об этом сообщает НАСА.

В американском космическом агентстве отмечают, что в штате Флорида, где находится Космический центр имени Джона Кеннеди, наблюдаются непривычные для данного времени года погодные условия, что требует более внимательного отношения к системам ракеты SLS и космического корабля Orion.

Ранее НАСА сообщило, что ракету SLS установили на стартовый стол 39B Космического центра имени Джона Кеннеди для пуска корабля Orion с экипажем к Луне — носитель с космическим кораблем в головной части в рамках миссии Artemis II должен вывести Orion с четырьмя астронавтами в 10-дневное путешествие в дальний космос.

На борту корабля Orion в ходе испытательного полета Artemis II будут находиться астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

