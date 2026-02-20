Маленьких свиней заставили перерабатывать в российском городе

В Ярославле свиней заставили перерабатывать в антикафе

В антикафе «Я Мини-Пиг» в Ярославле мини-свиней заставили работать сверх нормы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

На работу заведения с четырьмя мини-свиньями на Московском проспекте пожаловалась одна из жительниц. Проверка показала, что владелец нарушил правила содержания животных и их использования в культурно-зрелищных целях. Режим контакта с мини-пигами превышал максимальные три часа в день и четыре календарных дня подряд. В помещении также не было укрытий и зон для кормления и отдыха свиней, а у животных отсутствовал обязательный ветеринарный сопроводительный сертификат.

Собственник антикафе получил предостережение от Россельхознадзора.

