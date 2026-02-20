Реклама

Назван возможный срок решения задач СВО

Экс-премьер Степашин заявил, что задачи СВО могут быть решены в 2026 году
Марк Леонов
Задачи специальной военной операции (СВО) могут быть решены в 2026 году. Этот срок в качестве возможного назвал в интервью ТАСС бывший российский премьер-министр Сергей Степашин.

По словам Степашина, мир на Украине может быть достигнут после взятия Россией под контроль последних городов Донбасса — Славянска и Краматорска. Он отметил, что если бы не вмешательство Европы, мира удалось бы достигнуть уже после саммита с США в Анкоридже.

«Я (...) рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены, будут решены», — заявил он.

Ранее стали известны подробности боев в районе последнего рубежа обороны ВСУ в Донбассе

