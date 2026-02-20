Умер актер из «Эйфории» и «Анатомии страсти»

People: Актер Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

В США скончался актер Эрик Дэйн, снявшийся в таких сериалах, как «Анатомия страсти», «Эйфория» и «Зачарованные». Ему было 53 года, сообщает журнал People со ссылкой на семью Дэйна.

Еще в апреле 2025 года актеру диагностировали боковой амиотрофический склероз — это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое в итоге приводит к атрофии мышц и параличу конечностей. «Он [Дэйн] провел свои последние дни в окружении друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей Билли и Джорджии, которые были для него центром мира», — сообщила семья актера.

В сериале «Анатомия страсти» Дэйн сыграл хирурга Марка Слоана.

Ранее сообщалось о смерти семикратного номинанта на премию «Оскар» Роберта Дюваля, сыгравшего в «Крестном отце». Ему было 95 лет.