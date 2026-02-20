В Институте Пушкина рассказали об уместности использования слова «кушать»

РИА Новости: Слово «кушать» употребляют для вежливого приглашения к еде

Словари рекомендуют употреблять слово «кушать» для вежливого приглашения к еде. Об этом рассказала заведующая кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Арина Жукова в беседе с РИА Новости.

«Глагол "кушать" чаще всего употребляется в формулах вежливого или ласкового приглашения к еде», — отметила Жукова.

По ее словам, существует вероятность, что в будущем это слово может изменить стилистические характеристики и начать шире применяться в разговорной речи.

Ранее заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Александра Пушкина Павел Катышев назвал количество слов в русском языке. По его словам, он насчитывает около 500 тысяч слов.