04:14, 8 февраля 2026Россия

Названо количество слов в русском языке

Лингвист Катышев: Современный русский язык насчитывает около 500 тысяч слов

Фото: Pixabay

Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Александра Пушкина Павел Катышев назвал количество слов в русском языке. По его словам, он насчитывает около 500 тысяч слов, передает РИА Новости.

«Произведя все подсчеты, мы приходим к итоговой приблизительной оценке: в современном русском языке — около полумиллиона слов», — отметил специалист.

Лингвист уточнил, что подсчеты ведутся на основе данных словарей, включающих различную лексику, как то народные говоры, жаргон и другие.

Ранее стало известно, что в российские словари захотели добавить одно слово с согласия Минпросвещения, это слово «коуч».

