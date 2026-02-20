Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Силовые структуры
15:02, 20 февраля 2026Силовые структуры

В Москве подросток поджег колонку на АЗС

В Москве задержали студента колледжа, который поджег колонку на АЗС
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве 16-летний студент колледжа поджег колонку на автозаправочной станции (АЗС) и скрылся с места преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возгорание произошло на АЗС, расположенной на Люблинской улице. Прибывшие на место полицейские установили личность поджигателя — им оказался 16-летний студент первого курса технологического колледжа.

Подростка уже задержали и доставили в отдел. Его мотивы выясняются.

Ранее в подмосковной Электростали 13-летний школьник поджег две бензоколонки на заправке.

