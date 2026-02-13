Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:47, 13 февраля 2026Силовые структуры

Подросток поджег бензоколонки на заправке и попал на видео

В Подмосковье подросток поджег бензоколонки на заправке из-за аферистов
Варвара Митина (редактор)

В подмосковной Электростали 13-летний местный житель поджег две бензоколонки на заправке. Преступление попало на видео, которым с «Лентой.ру» делится официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как школьник подходит к колонкам, снимает рюкзак и что-то достает из него. Через какое-то время происходит взрыв, который подросток снимает на видео и убегает.

В результате преступления выгорели две бензоколонки, пострадавших нет. Личность поджигателя оперативно установили. Школьник рассказал, что в декабре 2025 года стал переписываться с неизвестными, которые впоследствии обманули его и угрозами заставили поджечь бензоколонку.

Ранее сообщалось, что в Москве 87 несовершеннолетних содержатся в СИЗО — это рекордное за последние два десятилетия число.

