Ветераны в США ополчились на Трампа из-за испорченного вида на кладбище

WP: Ветераны подали в суд на Трампа из-за планов построить арку в Вашингтоне

Несколько ветеранов войны во Вьетнаме подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за планов построить в Вашингтоне триумфальную арку высотой 250 футов (примерно 76 метров), которая может испортить вид на Арлингтонское кладбище. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на текст иска.

«Они считают, что запланированная арка опозорит их военную службу и дипломатическую службу, а также наследие их товарищей и других ветеранов, похороненных на Арлингтонском национальном кладбище, и ухудшит их личные впечатления от посещения Арлингтонского кладбища или передвижения по Мемориальному кругу и коридору Мемориальной аллеи», — говорится в документе.

Ветераны опасаются, что Трамп не станет ждать одобрения со стороны Конгресса и экспертных комиссий для строительства арки. Они надеются, что суд запретит работы, признав их незаконными.

Представитель Белого дома, комментируя ситуацию с иском, заявил, что арка станет «одной из самых знаковых достопримечательностей» в мире, которая улучшит впечатления посетителей Арлингтонского национального кладбища и станет «визуальным напоминанием» о благородных жертвах американских героев.

Ранее сообщалось о планах Трампа построить в Вашингтоне триумфальную арку рядом с мемориалом Линкольна. Ее планируют возвести в 2026 году, к 250-летию подписания Декларации независимости США.