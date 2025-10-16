Трамп захотел свою Триумфальную арку

CNN: Трамп построит триумфальную арку в честь 250-летия США

Президент США Дональд Трамп планирует построить в Вашингтоне триумфальную арку рядом с мемориалом Линкольна. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки проекта.

Несмотря на то что о строительстве арки официально объявлено не было, телеканал сообщает, что ее планируют возвести в 2026 году, к 250-летию подписания Декларации независимости США. По информации CNN, проект монумента подготовил архитектор Николя Лео Шарбонно из архитектурного бюро Harrison Design.

«Он (Трамп — прим. «Ленты.ру») придумал дизайн и принимал участие в процессе на каждом этапе», — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Недавно также Трамп решил реконструировать Белый дом и пристроить к нему бальный зал. Стоимость работ обойдется в 200 миллионов долларов. Американский лидер оплатит все со своего счета.