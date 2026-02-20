Реклама

16:11, 20 февраля 2026

Военный оценил масштабы изменения линии фронта в зоне украинского конфликта

Военный эксперт Дандыкин: Россия меняет линию фронта, несмотря на сопротивление
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные добились значительного изменения линии фронта в зоне украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что Россия продвигается все дальше, несмотря на сопротивление противника.

«Мы продвигаемся сейчас на всех направлениях. На запорожском — осталось 90 километров до областного центра. Сильнее всего копья ломаются в Донбассе, где противник отказывается выводить войска. Здесь у нас продвижение к Краматорску с востока — осталось 15-17 километров», — рассказал Дандыкин.

По его словам, противник продолжает активное сопротивление. Но, как предупредил Дандыкин, в случае отказа от условий России на переговорном треке, страна будет вынуждена решать свои задачи военным путем.

«Пройти оставшиеся километры не так просто. Но продвижение идет, несмотря на то, что противник все глубже уходит под землю. Ситуация такая, что если Украина не хочет переговариваться, не хочет решать все по-хорошему, придется идти по другому пути», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись сразу на нескольких участках. Сильнее всего линия фронта изменилась в Запорожской области — там под контроль ВС России перешли сразу пять населенных пунктов.

