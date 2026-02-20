Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Россия
14:11, 20 февраля 2026Россия

Объявлено об изменении линии фронта на СВО

Минобороны России объявило об изменении линии фронта в Запорожской области и ДНР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) изменилась линия фронта — за неделю российские войска продвинулись сразу на нескольких участках. Это следует из отчета Министерства обороны России.

Как объявили в оборонном ведомстве, подразделения Вооруженных сил (ВС) России заняли два населенных пункта в Сумской области (Покровка и Харьковка) и один поселок в Донецкой народной республике (Миньковка), а также улучшили тактическое положение в районе действия группировки войск «Запад».

Скриншот: Яндекс Карты

Сильнее всего линия фронта изменилась в Запорожской области — там под контроль ВС России перешли сразу пять населенных пунктов — села Цветковое, Криничное, Запасное, Магдалиновка и Приморское. В этом регионе действуют бойцы сразу двух группировок войск — «Восток» и «Днепр». Им противостояли бригады морской пехоты, штурмовые полки, десантники и береговая охрана Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно о перестановках в Минобороны — командовавшего на СВО генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова на должности заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам сменил генерал-полковник Геннадий Анашкин.

