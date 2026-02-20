Реклама

Россия
09:20, 20 февраля 2026Россия

Стало известно о перестановках в Минобороны

Военэксперт Нахушев: Командовавшего на СВО генерала Ахмедова сменил Анашкин
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Геннадий Анашкин

Геннадий Анашкин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Командовавшего на специальной военной операции (СВО) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова на должности заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам сменил генерал-полковник Геннадий Анашкин. О перестановках в Минобороны сообщил в Telegram военэксперт полковник Аслан Нахушев. Эту же информацию подтвердили военблогеры Владимир Романов, боец с позывным Ветеран, публицист Алексей Суконкин и портал «Царьград».

Новое место службы генерал-лейтенанта Ахмедова не называется, однако Нахушев утверждает, что офицера будет ждать повышение, и он продолжит выполнять связанные с зоной СВО задачи. Известно, что Анашкин занимал должность командующего группировкой войск «Юг», а после возглавил Общевойсковую академию.

О снятии Ахмедова с должности стало известно 13 января. Ранее военблогеры предположили, что причиной кадрового решения могли стать атаки механизированными колоннами в районе Доброполья в Донецкой народной республике, которые давали минимальный результат при тяжелых потерях в людях и технике.

Российские военблогеры предполагали, что Ахмедова «куда-то толкает очень мохнатая рука».

