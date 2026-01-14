Военблогер заявил о «мохнатой руке» в ситуации с отставкой командовавшего на СВО генерала

Военблогер Юрий Подоляка выразил уверенность, что генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов, предположительно, отправленный в отставку с должности заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России по береговым и сухопутным операциям, еще где-то «всплывет». Своим мнением о ситуации обозреватель поделился в беседе с «Царьградом», опубликованной в Telegram.

По словам Подоляки, Ахмедова «куда-то толкает очень мохнатая рука». Он подчеркнул, что вопрос снятия генерал-лейтенанта с должности даже не обсуждался. «Вопрос, куда дальше его, на какое повышение отправят. То ли опытом делиться с нашими будущими офицерами курсантами, то ли еще больший фронт работы ему дадут», — порассуждал военблогер.

Ранее появилась версия, что возможная отставка Ахмедова связана с его «фирменными и практически бесполезными атаками» силами механизированных колонн в зоне специальной военной операции. Авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» считают, что это приводило к тяжелым потерям при минимальных результатах.

Об отставке Ахмедова 13 января сообщил член Общественной палаты России Владимир Рогов. Эту информацию подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок, которые напомнил, что это уже вторая отставка офицера за два года. В мае 2024 года генерал-лейтенанта сняли с должности командующего 20-й армией. Кроме того, в ноябре 2022 года бойцы 155-й бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота России обвинили Ахмедова в потерях под Угледаром.