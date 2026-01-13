Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:32, 13 января 2026Россия

В России назвали возможную причину отставки командующего на СВО генерала

В России назвали бесполезные атаки на СВО причиной отставки генерала Ахмедова
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: minecrd / VKontakte

Вероятной причиной отставки генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова могут быть атаки российских войск в районе Доброполья. Об этом сообщается в публикации Telegram-канала «Военный осведомитель».

«Вероятно, что причиной очередной отставки "кочующего генерала" стали его фирменные регулярные и практически бесполезные атаки механизированными колоннами в районе Доброполья», — говорится в сообщении.

Авторы канала утверждают, что атаки давали минимальный результат при тяжелых потерях в живой силе и технике.

О том, что генерала сняли с поста замглавы Военно-морского флота России по береговым и сухопутным операциям, ранее рассказал член Общественной палаты (ОП) РФ Владимир Рогов. Его сообщение подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок.

Ахмедова уже отстраняли от командования войсками. Так, в мае 2024 года его сняли с должности командующего 20-й армией Вооруженных сил России. Тогда военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России составили письмо на имя губернатора Приморского края Олега Кожемяко. В нем они обвинили Ахмедова в потерях во время боев под Угледаром.

В июле 2025 года генерал-лейтенанту присвоили звание Героя России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали возможную причину отставки командующего на СВО генерала

    «Там сейчас сосредоточены деньги». Где лучше искать работу в 2026 году

    «Цель — заставить купить больше». Как россиян обманывают в магазинах и на маркетплейсах

    Раскрыты характеристики китайской «Арматы»

    Крым попал под массированный налет украинских беспилотников

    Россия стала главным поставщиком зерна в страну НАТО

    Главаря одной из самых жестоких банд Москвы связали с расправой в кафе «Райский уголок»

    Жители российского города остались без воды и тепла в мороз

    В Госдуме назвали смерть детей в Новокузнецке преступлением против страны

    В России прекратили продажи самого доступного электрокара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok