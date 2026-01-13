Стало известно о снятии с должности командующего на СВО генерала

Член ОП Рогов: Командующего на СВО генерал-лейтенанта Ахмедова сняли с должности

Командующего в зоне специальной военной операции (СВО) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова, занимавшего пост замглавы Военно-морского флота России по береговым и сухопутным операциям, сняли с должности. Об этом стало известно из публикации члена Общественной палаты (ОП) РФ Владимира Рогова в Telegram.

Причину снятия Ахмедова с должности Рогов не назвал. Сообщение Рогова подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок. Он отметил, что это уже вторая отставка за последние два года, с которой столкнулся военачальник. Кроме Котенка информацию об отставке подтвердил военблогер Владимир Романов.

В свою очередь, военный корреспондент Роман Сапоньков, военэксперт Владислав Шурыгин и военблогер Юрий Подоляка разместили в своих каналах сообщение, в котором в качестве возможной причины отставки генерала называется одна из декабрьских операций в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой народной республике.