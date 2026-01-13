Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:05, 13 января 2026Россия

Стало известно о снятии с должности командующего на СВО генерала

Член ОП Рогов: Командующего на СВО генерал-лейтенанта Ахмедова сняли с должности
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ministry of Economic Development of the Republic of Dagestan / Wikimedia

Командующего в зоне специальной военной операции (СВО) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова, занимавшего пост замглавы Военно-морского флота России по береговым и сухопутным операциям, сняли с должности. Об этом стало известно из публикации члена Общественной палаты (ОП) РФ Владимира Рогова в Telegram.

Причину снятия Ахмедова с должности Рогов не назвал. Сообщение Рогова подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок. Он отметил, что это уже вторая отставка за последние два года, с которой столкнулся военачальник. Кроме Котенка информацию об отставке подтвердил военблогер Владимир Романов.

В свою очередь, военный корреспондент Роман Сапоньков, военэксперт Владислав Шурыгин и военблогер Юрий Подоляка разместили в своих каналах сообщение, в котором в качестве возможной причины отставки генерала называется одна из декабрьских операций в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о снятии с должности командующего на СВО генерала

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Россиянам объяснили рост числа магнитных бурь

    Экономику России сочли бесперспективной

    Рада уволила главу СБУ

    Главные покупатели российского угля начали переходить на другие виды топлива

    В США описали требования к самолетам шестого поколения

    Брэдли Купер пропустил «Золотой глобус» ради свидания с возлюбленной

    Шмыгаль раскрыл число полученных от союзников систем ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok