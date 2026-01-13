Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:07, 13 января 2026Россия

В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

Причиной снятия генерала Ахмедова с должности могут быть крупные потери в атаках
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ministry of Economic Development of the Republic of Dagestan / Wikimedia

13 января стало известно, что с должности снят заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России по береговым и сухопутным операциям генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов, который воевал в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил член Общественной палаты (ОП) РФ Владимир Рогов, причину отставки Ахмедова он не назвал.

Причиной снятия могут быть потери в ДНР

Отставка вызвала бурное обсуждение в околовоенных кругах и среди военкоров. Так, Telegram-канал «Военный осведомитель» предположил, что причиной отставки «кочующего генерала», как они назвали Ахмедова, стали его «фирменные регулярные и практически бесполезные» атаки механизированными колоннами в районе Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР), которые, по словам авторов, давали минимальный результат при тяжелых потерях в людях и технике. «Снят с должности в том числе и за безграмотно организованное 22 декабря 2025 года наступление колонной на Доброполье, повлекшее за собой неоправданные и безрезультативные потери», — отметил военблогер Юрий Подоляка.

Материалы по теме:
«Только попробуйте не сдать в сроки». Белоусов пригрозил строителям казарм для бригады, понесшей тяжелые потери на СВО
«Только попробуйте не сдать в сроки». Белоусов пригрозил строителям казарм для бригады, понесшей тяжелые потери на СВО
20 июня 2024
Командующий 20-й армией ВС России снят с должности. Морпехи обвиняли генерала Ахмедова в потерях под Угледаром
Командующий 20-й армией ВС России снят с должности. Морпехи обвиняли генерала Ахмедова в потерях под Угледаром
23 мая 2024

«Военный осведомитель» напомнил, что Ахмедов в июле 2025 года получил звание Героя России, но при этом в мае 2024 года его сняли с должности командующего 20-й общевойсковой армией. «Интересно, куда теперь переведут столь ценного кадра — в Сирию не спрячешь уже, в Венесуэлу тем более», — задались вопросом авторы.

«Поступило предложение назначить Ахмедова военным советником в Иран. Или уже поздно? Просто должность советника в Венесуэле уже занята, да и Мадуро выкрали», — сыронизировал военкор Юрий Котенок в своей публикации.

Ахмедова сняли с боевой должности после публичной жалобы от морпехов

В мае 2024 года Ахмедова сняли с должности командующего 20-й армией. Рогов тогда высказался, что отстранение Ахмедова является реализацией слов министра обороны Андрея Белоусова о необходимости беречь своих бойцов.

В ноябре 2022 года бойцы 155-й бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота написали письмо на имя губернатора Приморского края Олега Кожемяко, в котором обвиняли Ахмедова в потерях под Угледаром. В письме указывалось, что командующий бросил военных в «непонятное наступление» на Павловку.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Они также объясняли, что маневры российских военных под Павловкой хорошо просматриваются с преобладающих высот в Угледаре, где закрепились ВСУ.

В Министерстве обороны России прокомментировали письмо и заявили, что за счет грамотных действий командиров подразделений потери морских пехотинцев, которые воюют в составе 155-й бригады, не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй. По данным ведомства, потери украинской армии в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Следком возбудил уголовное дело после нападения обезьяны на ребенка

    В Словакии оправдали одобрившего действия России на Украине экс-министра

    Трамп ответил на вопрос про Иран фразой «скоро все узнаете»

    В Госдуме объяснили разницу в подходе МОК к санкциям в отношении России и США

    Совбез Ирана назвал главных убийц иранского народа

    В России сообщили о нескольких ударах баллистических ракет по объектам на Украине

    Скандальный бизнесмен женился на уборщице и оставил ей 4,5 миллиарда рублей. Его сын уверен, что завещание — обман

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok