В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

Причиной снятия генерала Ахмедова с должности могут быть крупные потери в атаках

13 января стало известно, что с должности снят заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России по береговым и сухопутным операциям генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов, который воевал в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил член Общественной палаты (ОП) РФ Владимир Рогов, причину отставки Ахмедова он не назвал.

Причиной снятия могут быть потери в ДНР

Отставка вызвала бурное обсуждение в околовоенных кругах и среди военкоров. Так, Telegram-канал «Военный осведомитель» предположил, что причиной отставки «кочующего генерала», как они назвали Ахмедова, стали его «фирменные регулярные и практически бесполезные» атаки механизированными колоннами в районе Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР), которые, по словам авторов, давали минимальный результат при тяжелых потерях в людях и технике. «Снят с должности в том числе и за безграмотно организованное 22 декабря 2025 года наступление колонной на Доброполье, повлекшее за собой неоправданные и безрезультативные потери», — отметил военблогер Юрий Подоляка.

«Военный осведомитель» напомнил, что Ахмедов в июле 2025 года получил звание Героя России, но при этом в мае 2024 года его сняли с должности командующего 20-й общевойсковой армией. «Интересно, куда теперь переведут столь ценного кадра — в Сирию не спрячешь уже, в Венесуэлу тем более», — задались вопросом авторы.

«Поступило предложение назначить Ахмедова военным советником в Иран. Или уже поздно? Просто должность советника в Венесуэле уже занята, да и Мадуро выкрали», — сыронизировал военкор Юрий Котенок в своей публикации.

Ахмедова сняли с боевой должности после публичной жалобы от морпехов

В мае 2024 года Ахмедова сняли с должности командующего 20-й армией. Рогов тогда высказался, что отстранение Ахмедова является реализацией слов министра обороны Андрея Белоусова о необходимости беречь своих бойцов.

В ноябре 2022 года бойцы 155-й бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота написали письмо на имя губернатора Приморского края Олега Кожемяко, в котором обвиняли Ахмедова в потерях под Угледаром. В письме указывалось, что командующий бросил военных в «непонятное наступление» на Павловку.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Они также объясняли, что маневры российских военных под Павловкой хорошо просматриваются с преобладающих высот в Угледаре, где закрепились ВСУ.

В Министерстве обороны России прокомментировали письмо и заявили, что за счет грамотных действий командиров подразделений потери морских пехотинцев, которые воюют в составе 155-й бригады, не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй. По данным ведомства, потери украинской армии в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике.