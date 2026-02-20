Реклама

08:15, 20 февраля 2026

Врач подсказал три способа остановить внезапный позыв в туалет

Кардиолог Каллехо: При внезапном позыве в туалет нужно отвлечь головной мозг
Илья Пятыго
Илья Пятыго

Кардиолог Давид Каллехо заявил, что умение контролировать мочеиспускание поможет предотвратить множество неловких ситуаций. В разговоре с изданием El Confidencial он подсказал три способа остановить внезапный позыв в туалет.

Во-первых, по словам Каллехо, при позыве в туалет нужно воздействовать на мышцы тазового дна. «Сожмите их, как будто пытаетесь остановить поток мочи, примерно 5-10 раз очень быстро. Это пошлет сдерживающий сигнал в мочевой пузырь и прямую кишку, и ваш мозг восстановит контроль», — пояснил он.

Вторым действенным приемом является осознанное дыхание, добавил врач. «Вдыхайте через нос в течение четырех секунд и выдыхайте через рот в течение шести-восьми секунд», — порекомендовал он.

Кроме того, специалист призвал постараться отвлечься. Каллехо объяснил, что если думать о туалете, то позыв только усилится. Вместо этого можно, например, делать в голове какие-то вычисления, порекомендовал доктор.

Ранее уролог Алексей Моисеенко посоветовал мужчинам сидеть, а не стоять во время мочеиспускания. Он утверждает, что в такой позе расслабляются мышцы тазового дна.

