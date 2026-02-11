Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 11 февраля 2026Забота о себе

Мужчинам назвали преимущества мочеиспускания в положении сидя

Уролог Моисеенко: Мочеиспускание сидя имеет преимущества при простатите
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fongbeerredhot / Shutterstock / Fotodom

Уролог-андролог Алексей Моисеенко уверен, что в большинстве случаев положение тела во время мочеиспускания не влияет на здоровье. Однако существуют ситуации, когда поза все-таки имеет значение, их врач назвал в беседе с Life.ru.

По словам уролога, в последние годы вопрос, в каком положении мужчинам комфортнее и правильнее ходить в туалет, оброс множеством мифов. Он пояснил, что интерес к теме возник на фоне клинических наблюдений, однако серьезных доказательств того, что одна поза лучше другой, нет.

При этом уролог подчеркнул, что у мочеиспускания в положении сидя все же есть преимущества. По его словам, в такой позе расслабляются мышцы тазового дна, что может облегчить опорожнение мочевого пузыря, особенно при увеличенной простате или ощущении неполного мочеиспускания. У здоровых мужчин, как отметил Моисеенко, существенной разницы между позами обычно не выявляется.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
«Возраст максимальной свободы» Как подготовиться к менопаузе и пережить ее без проблем для здоровья и психики
«Возраст максимальной свободы»Как подготовиться к менопаузе и пережить ее без проблем для здоровья и психики
16 февраля 2023

Специалист подчеркнул, что утверждения о вреде мочеиспускания стоя и его связи с простатитом и геморроем не подтверждены клинически. Он отметил, что главную роль в здоровье мочеполовой системы играют образ жизни, физическая активность, питьевой режим и своевременное обращение к врачу, а выбор позы остается вопросом личного комфорта.

Ранее кардиолог Мария Чайковская подсказала способ справиться с запором самостоятельно и без таблеток. По ее мнению, при трудностях с опорожнением кишечника следует использовать в туалете подставку для ног.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте ответил на вопрос о гарантиях безопасности для России

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Зеленский потребовал конкретики в вопросе вступления Украины в Евросоюз

    Медведев оценил отношение Трампа к некоторым странам словами «просто обалдели»

    Командование ВСУ разрешило военным отступать только при одном условии

    В решениях президента Киргизии увидели стабилизацию ситуации в республике

    Зеленский назвал условие для завершения конфликта на Украине

    Зеленский высказался об идее анонсировать выборы на Украине

    Зеленский вновь отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok