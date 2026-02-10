Россиянам с запорами подсказали способы облегчить дефекацию

Кардиолог Чайковская посоветовала при запорах купить в туалет подставку для ног

Кардиолог Мария Чайковская заявила, что с запорами можно попытаться справиться без таблеток. В своем Telegram-канале она подсказала россиянам с этой проблемой способы облегчить дефекацию.

В первую очередь Чайковская посоветовала использовать в туалете специальную подставку для ног. Благодаря этому приспособлению человек сможет принять правильную позу для дефекации, когда колени находятся выше таза, пояснила она.

«Это уменьшает натуживание, снижает нагрузку на автономную нервную систему и у многих сразу делает туалетные перебои значительно тише», — написала доктор. Если дефекация затруднена, не стоит сидеть на унитазе по 15-20 минут, подчеркнула она. Через пять-семь минут лучше встать, немного пройтись, выпить теплой воды и повторить попытку, добавила Чайковская.

