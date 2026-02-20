Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:43, 20 февраля 2026Мир

Политолог заявил о расколе и конфронтации в Евросоюзе

Политолог Поппель: Зеленский провоцирует раскол внутри Евросоюза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский своими заявлениями и требованиями в адрес стран Европейского союза провоцирует раскол и политическую конфронтацию внутри ЕС, заявил австрийский политолог Патрик Поппель. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Киев хочет политической конфронтации. «Возникают противостояния между Венгрией и Брюсселем, между Словакией и Брюсселем, а в следующий раз, возможно, возникнут и между Австрией и Брюсселем», — подчеркнул он.

Политолог отметил, что ЕС должен защищать себя и отстаивать собственные интересы.

Ранее сообщалось, что шансы на быстрое вступление Украины в ЕС очень малы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиаде

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Политолог заявил о расколе и конфронтации в Евросоюзе

    Биолог рассказал о самых полезных фруктах в феврале

    Тревел-блогерша рассказала о пугающих россиян особенностях жизни в США

    Российский боец рассказал о подготовке ВСУ в Запорожской области

    Названы главные проблемы внедорожника Jetour

    Названо число находившихся на борту пропавшего вертолета человек

    Тигры напали на двух братьев-рыбаков с разницей в неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok