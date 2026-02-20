Политолог заявил о расколе и конфронтации в Евросоюзе

Политолог Поппель: Зеленский провоцирует раскол внутри Евросоюза

Украинский президент Владимир Зеленский своими заявлениями и требованиями в адрес стран Европейского союза провоцирует раскол и политическую конфронтацию внутри ЕС, заявил австрийский политолог Патрик Поппель. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Киев хочет политической конфронтации. «Возникают противостояния между Венгрией и Брюсселем, между Словакией и Брюсселем, а в следующий раз, возможно, возникнут и между Австрией и Брюсселем», — подчеркнул он.

Политолог отметил, что ЕС должен защищать себя и отстаивать собственные интересы.

Ранее сообщалось, что шансы на быстрое вступление Украины в ЕС очень малы.