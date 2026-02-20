Реклама

Жертвы Эпштейна получат компенсацию

Bloomberg: Правопреемник Эпштейна выплатит компенсацию жертвам финансиста
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Handout / Reuters

Правопреемник скандального финансиста Джеффри Эпштейна и два его соисполнителя намерены выплатить до 35 миллионов долларов компенсации жертвам насилия с его стороны. Об этом сообщает Bloomberg.

«Наследственный фонд Эпштейна его соисполнители, Даррен Индайк и Ричард Кан, согласились пойти на сделку, чтобы "окончательно и навсегда разрешить, снять и закрыть" претензии группы женщин, которые заявляют, что подвергались сексуальному насилию или были вовлечены в торговлю людьми в период с 1995 года по 10 августа 2019 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что соглашение предусматривает выплату 35 миллионов долларов в случае, если число пострадавших превысит 40 человек, либо 25 миллионов, если их окажется меньше. При этом этот план должен быть утвержден федеральным судьей в Нью-Йорке, прежде чем вступит в силу.

Ранее сообщалось, что Эпштейн годами добивался встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить финансовые рынки.

