Жители российского города пожаловались на устраивающих «вписки» с поджогами подростков

Жители Новосибирска пожаловались на устраивающих «вписки» с поджогами подростков

Жители дома на Тульской улице в городе Новосибирск пожаловались на подростков, устраивающих бесконечные «вписки» в отсутствие родителей. Россияне отметили, что вечеринки школьники преимущественно проводят ночью. Однажды несовершеннолетние подожгли балкон, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Жильцы пояснили, что мать одного из школьников трудится ночами. Когда родительницы нет, подросток приглашает в дом друзей и устраивает «веселье».

Соседи утверждают, что за кутежом подростков нередко наблюдает младший ребенок. Подростки-дебоширы пьют, кричат после 23:00 и разбрасывают мусор на общей территории, перечислили горожане. Они неоднократно обращались в органы опеки, чтобы изменить ситуацию. Однако никакой реакции от соцсотрудников не последовало.

До этого клинический психолог, специалист в области коррекции девиантного поведения подростков Елена Замышевская рассказала, что у подростков, которые любят посещать «вписки», появился новый опасный тренд — «цифровой селфхарм». Специалист разъяснила, что это явление, при котором несовершеннолетние выкладывают в соцсети неприглядный контент с вечеринок. На нем они запечатлены в измененном состоянии, когда употребляют запрещенные вещества или наносят себе увечья.