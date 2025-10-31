У российских подростков на «вписках» появился новый опасный тренд

Психолог Замышевская: Подростки на вписках подвержены цифровому селфхарму

У подростков, кто любит посещать «вписки», появился новый опасный тренд — «цифровой селфхарм». О набирающей обороты тенденции рассказала клинический психолог, специалист по девиантным подросткам Елена Замышевская в беседе с газетой «Известия».

Уточняется, что «цифровой селфхарм» — явление, которое происходит, когда несовершеннолетние выкладывают в соцсети неприглядный контент с вечеринок. На нем они запечатлены в измененном состоянии, когда употребляют запрещенные вещества или наносят себе увечья. Подростки, находясь в максимально уязвимом положении, уверенно выкладывают кадры в соцсети, не зная о последствиях.

В то же время остальные пользователи смотрят за этим контентом. Помимо этого, отдельные недоброжелатели имеют шанс в дальнейшем использовать эту видеосъемку или снимки против самого автора контента.

«У таких вещей может быть ужасающий отсроченный эффект, — указала Замышевская. — Никто не знает, через какое время этот контент всплывет в информационном поле».

В целом же, подметила психолог, неформальные подростковые вечеринки, известные как «вписки» или «флэты», стали массовым и крайне опасным явлением. Помимо «цифрового селфхарма», они опасны еще и тем, что вредят психологическому и физическому здоровью молодежи.

В мае на одной из таких «вписок» в Байкальске произошла трагедия — подростки отмечали на даче день рождения одной из знакомых, когда один из участников праздника достал нож, начал всем угрожать, а затем напал на людей. Позднее выяснилось, что подростки на этой вечеринке активно принимали наркотики.