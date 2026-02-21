Экс-премьер Украины указал на ошибку Януковича во время Майдана

Азаров: Янукович мог арестовать основных зачинщиков Майдана в 2014 году

Экс-президент Украины Виктор Янукович мог арестовать основных зачинщиков Майдана в 2014 году и тем самым предотвратить государственный переворот. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, передает РИА Новости.

«У Януковича были абсолютно все возможности ликвидировать заговорщиков и, соответственно, Майдан. Я не говорю об уничтожении — надо было арестовать зачинщиков», — сказал он.

По мнению Азарова, после решительных действий Януковича толпа митингующих, получавших деньги за участие в акциях, могла бы разойтись сама собой. Участники переворота при этом были бы наказаны в судебном порядке, добавил экс-премьер.

Ранее Азаров заявил, что политика украинского лидера Владимира Зеленского сводится к затягиванию мирных переговоров. По его словам, именно этим объясняется его отказ прибыть в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.