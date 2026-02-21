Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:53, 21 февраля 2026Бывший СССР

Экс-премьер Украины указал на ошибку Януковича во время Майдана

Азаров: Янукович мог арестовать основных зачинщиков Майдана в 2014 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-президент Украины Виктор Янукович мог арестовать основных зачинщиков Майдана в 2014 году и тем самым предотвратить государственный переворот. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, передает РИА Новости.

«У Януковича были абсолютно все возможности ликвидировать заговорщиков и, соответственно, Майдан. Я не говорю об уничтожении — надо было арестовать зачинщиков», — сказал он.

По мнению Азарова, после решительных действий Януковича толпа митингующих, получавших деньги за участие в акциях, могла бы разойтись сама собой. Участники переворота при этом были бы наказаны в судебном порядке, добавил экс-премьер.

Ранее Азаров заявил, что политика украинского лидера Владимира Зеленского сводится к затягиванию мирных переговоров. По его словам, именно этим объясняется его отказ прибыть в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России выступили против замалчивания правды о СВО

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В США поддержали участие россиян в Паралимпиаде

    В России рассказали об обнаруженных в подвалах замерзших телах наемников ВСУ

    В Госдуму внесли законопроект о выезде детей мигрантов из России по достижении 18 лет

    В РПЦ рассказали об отношении к сжиганию чучела Масленицы

    Экс-премьер Украины указал на ошибку Януковича во время Майдана

    Нашествие лосей в Подмосковье объяснили

    Стало известно об очередях на границе России и Эстонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok