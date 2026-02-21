Реклама

Каллас потребовала от России пойти на уступки

Каллас: Европа хочет видеть уступки со стороны России по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: European Union / Globallookpress.com

Европа хочет, чтобы Россия пошла на уступки по Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, ее цитирует РИА Новости.

По словам Каллас, необходимо «перенести акцент на сторону», которая несет ответственность за конфликт. «Нам также нужно увидеть уступки с российской стороны, чтобы иметь устойчивый мир на Украине», — сказала она.

Ранее Каллас представила список требований к России по Украине. Он включает в себя пункты о непризнании де-юре новых российских регионов и демилитаризации этих территорий. Помимо этого, глава евродипломатии выступает за отмену нормы, при которой национальное законодательство России выше международных договоров.

