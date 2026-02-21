Реклама

Названы популярные схемы обмана россиян к 23 февраля

Марина Совина
Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Аферисты могут активизироваться перед Днем защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. Популярные схемы мошенников в преддверии праздника назвали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Так, мошенники рассылают фальшивые сертификаты на различные суммы от имени известных магазинов. При переходе по ссылке для «активации» жертву просят ввести данные карты якобы для верификации или установить приложение, которое оказывается вредоносным.

Помимо этого, злоумышленники могут рекламировать «тематические мужские наборы» с инструментами, гаджетами или алкоголем через интернет-магазины-одностраничники. После предоплаты сайт исчезает, а подарочный набор не доставляется.

Ранее стало известно, что мошенники начали создавать фейковые корпоративные чаты с якобы поздравлениями к 23 Февраля от имени женского коллектива. В чате публикуются пожелания, стихи, картинки и главное — ссылка якобы на корпоративный ресурс, где нужно получить подарок.

