Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:41, 21 февраля 2026Культура

Раймонд Паулс отозвал все доверенности у представителей

Latvijas Vēstnesis: Раймонд Паулс отозвал все доверенности у представителей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Латвийский композитор Раймонд Паулс отозвал все ранее выданные доверенности у представителей. Соответствующее объявление опубликовало издание Latvijas Vēstnesis.

По данным портала Jauns, решение Паулса связано с конфликтом вокруг фестиваля «За мою родину», в рамках которого летом 2026 года может состояться концерт по случаю 90-летнего юбилея композитора. В декабре прошлого года Паулс высказал опасения, что мероприятием могут воспользоваться с целью извлечения прибыли с использованием его имени. Сообщается, что после этого организаторы убрали имя композитора из названия концерта, но не стали менять его концепцию и содержание.

Ранее Паулс пожаловался на плохое самочувствие на фоне перенесенного осенью 2025 года инфаркта. По словам музыканта, он не выходит из дома и принимает необходимые лекарства, при этом чувствует себя «очень плохо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России выступили против замалчивания правды о СВО

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Раймонд Паулс отозвал все доверенности у представителей

    Траты Польши на украинских беженцев подсчитали

    В США поддержали участие россиян в Паралимпиаде

    В России рассказали об обнаруженных в подвалах замерзших телах наемников ВСУ

    В Госдуму внесли законопроект о выезде детей мигрантов из России по достижении 18 лет

    В РПЦ рассказали об отношении к сжиганию чучела Масленицы

    Экс-премьер Украины указал на ошибку Януковича во время Майдана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok