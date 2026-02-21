Latvijas Vēstnesis: Раймонд Паулс отозвал все доверенности у представителей

Латвийский композитор Раймонд Паулс отозвал все ранее выданные доверенности у представителей. Соответствующее объявление опубликовало издание Latvijas Vēstnesis.

По данным портала Jauns, решение Паулса связано с конфликтом вокруг фестиваля «За мою родину», в рамках которого летом 2026 года может состояться концерт по случаю 90-летнего юбилея композитора. В декабре прошлого года Паулс высказал опасения, что мероприятием могут воспользоваться с целью извлечения прибыли с использованием его имени. Сообщается, что после этого организаторы убрали имя композитора из названия концерта, но не стали менять его концепцию и содержание.

Ранее Паулс пожаловался на плохое самочувствие на фоне перенесенного осенью 2025 года инфаркта. По словам музыканта, он не выходит из дома и принимает необходимые лекарства, при этом чувствует себя «очень плохо».