Россиян предупредили о дипфейках перед Днем защитника Отечества

Корсунова: Мошенники используют дипфейки для сбора пожертвований на 23 Февраля

Мошенники используют сгенерированные нейросетью обращения от звезд, чтобы собрать «пожертвования» в поддержку ветеранов и российских военнослужащих ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Валентину Корсунову.

По словам собеседницы агентства, аферисты используют искусственный интеллект и дипфейки для подделки видео и голоса людей. С помощью этих технологий они создают видеообращения от имени знаменитостей или военных, в которых призывают пожертвовать деньги бойцам специальной военной операции (СВО).

Корсунова также отметила, что мошенники могут представляться сотрудниками банка, пугать блокировками счета и выманивать код из сообщений или деньги под предлогом «подтверждения личности».

Ранее россиянам назвали популярные схемы обмана к 23 Февраля.