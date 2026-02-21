Россиянин описал поездку в Дубай фразой «ощущение, будто в Сочи приехал»

Российский турист побывал в Дубае и оказался разочарован некоторыми моментами. Впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Это Дубайск Эмирской области. Кругом все "наши": русские туристы, экспаты, работники. Ощущение, будто в Сочи приехал, только с небоскребами», — такими фразами описал свой опыт читатель издания.

По словам мужчины, 80 процентов людей в очередях на небоскреб Бурдж-Халифа, в аквапарке и на пляжах — русскоязычные. Он предположил, что эти люди — не только отдыхающие, но и те, кто там живет и работает.

«Даже таксисты часто из России или Украины. Нет того ощущения экзотики, заграницы. Вместо этого — как в Москве, только теплее», — пошутил автор отзыва.

Турист также признался, что большим разочарованием для него стал шопинг в местных торговых центрах. До поездки он предполагал, что цены там будут ниже, чем в России, но это оказалось не так. Кроме того, ему попалось много подделок или старых моделей, а ткань на одежде оказалась тонкая, с кривыми швами.

«Разочарованы полностью — ожидали сэкономить, а потратили зря. Лучше покупать в России, где качество нормальное и возвраты простые», — заключил соотечественник.

Ранее другой российский турист отдохнул с семьей в Дубае и описал свой опыт фразой «бюджет — более миллиона рублей». По его словам, такой отдых не для экономных людей.

