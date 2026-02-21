Реклама

08:30, 21 февраля 2026Силовые структуры

Россиянка возмутилась пьянством мужа и сожгла его собутыльников

СК: Россиянка возмутилась пьянством мужа и сожгла дом с семерыми односельчанами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жительницу села Тубинск в Красноярском крае заподозрили в убийстве трех человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СУ СК России по региону Юлия Арбузова.

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в частном доме. Прибывшие огнеборцы во время тушения обнаружили тела троих мужчин.

По версии следствия, в этом доме семеро мужчин употребляли алкогольные напитки. Через несколько часов туда пришла 42-летняя супруга одного из них и возмутилась чрезмерным употреблением сельчанами спиртного. Затем она ушла и вернулась с канистрой бензина, облила помещение дома и подожгла.

Четверым мужчинам, в том числе ее мужу, удалось спастись. Еще трое — 50, 35 и 35 лет — остались в доме из-за сильного опьянения и погибли.

Краснотуранский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом». Женщину задержали.

В настоящее время выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

