США предупредили о главном риске войны с Ираном

NYT: США рискуют увязнуть в затяжном конфликте в случае начала ударов по Ирану

Соединенные Штаты рискуют увязнуть в затяжном конфликте в случае, если президент США Дональд Трамп примет решение начать удары по Ирану. Об этом пишет газета The New York Times.

«Эксперты предупреждают, что нападение на Иран может оказаться гораздо более сложным, чем операция в Венесуэле, и способно втянуть США в затяжной конфликт», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что иранское руководство располагает значительными военными ресурсами и разветвленной сетью региональных прокси-сил, которые могут помочь исламской республике оказать сопротивление силам США. Кроме того, Иран обладает одним из крупнейших ракетных арсеналов на Ближнем Востоке, способным поставить под угрозу американские базы в регионе.

Ранее портал Axios сообщил, что власти Соединенных Штатов допускают ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы. Как утверждается, эта опция была представлена президенту США Дональду Трампу несколько недель назад.