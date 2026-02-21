Стало известно об изменении пищевых привычек россиян

ICMR: Россияне стали чаще отказываться от семейных обедов в пользу готовых блюд

В последнее время россияне стали чаще отказываться от традиционных моделей питания, подразумевающих домашнюю выпечку и семейные обеды, в пользу готовых блюд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования компании ICMR («ГФК-Русь»).

Опрос проводился в прошлом году. В нем приняли участие в общей сложности около 14 тысяч россиян различных возрастных категорий.

По итогам исследования выяснилось, что популярность традиционных моделей питания снизилась на 6-7 процентных пунктов, тогда как интерес граждан к готовой еде, напротив, стал заметно расти. Так, с июня 2023-го по начало лета 2025 года суммарный объем продаж в этом сегменте увеличился на 85 процентов в стоимостном выражении и достиг отметки в 81,4 миллиарда рублей. Реализация замороженных готовых блюд за это время увеличилась на 60 процентов, резюмировали эксперты.

Главными причинами роста популярности такого рода блюд аналитики назвали быстроту и удобство их приготовления. «Рост обеспечивается трендом на быстроту, удобством и желанием побаловать себя», — заключили аналитики.

Стремительный рост спроса на готовые блюда в России фиксируется на фоне заметного удорожания ряда популярных продуктов питания. В целом продовольственная инфляция на внутреннем рынке, отмечают эксперты, опережает общую. В этом плане покупка готовых блюд может быть в целом более выгодной, чем самостоятельное приготовление с учетом роста цен на ключевые ингредиенты.