Трамп пригласил Роналду играть в США

Президент США Трамп заявил, что футболист Роналду срочно нужен в США

Президент США Дональд Трамп пригласил португальского футболиста Криштиану Роналду играть в США. Он обратился к игроку на своей странице в TikTok.

«Роналду, ты величайший игрок всех времен, ты нужен нам в Америке. Отправляйся в путь прямо сейчас, ты срочно нам нужен!» — сказал Трамп.

На данный момент Роналду выступает в лиге Саудовской Аравии за «Аль-Наср». В феврале 41-летний форвард бойкотировал матчи команды из-за недовольства тем, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PFA) управлял клубом. В частности, игрок считает, что фонд выделяет больше средств на трансферы конкурентам «Аль-Насра». К текущему моменту Роналду вернулся в состав команды.

Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 23 матча, в которых забил 19 мячей и сделал три результативных передачи.