Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:21, 21 февраля 2026Спорт

Трамп пригласил Роналду играть в США

Президент США Трамп заявил, что футболист Роналду срочно нужен в США
Владислав Уткин

Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images

Президент США Дональд Трамп пригласил португальского футболиста Криштиану Роналду играть в США. Он обратился к игроку на своей странице в TikTok.

«Роналду, ты величайший игрок всех времен, ты нужен нам в Америке. Отправляйся в путь прямо сейчас, ты срочно нам нужен!» — сказал Трамп.

На данный момент Роналду выступает в лиге Саудовской Аравии за «Аль-Наср». В феврале 41-летний форвард бойкотировал матчи команды из-за недовольства тем, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PFA) управлял клубом. В частности, игрок считает, что фонд выделяет больше средств на трансферы конкурентам «Аль-Насра». К текущему моменту Роналду вернулся в состав команды.

Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 23 матча, в которых забил 19 мячей и сделал три результативных передачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России выступили против замалчивания правды о СВО

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В США поддержали участие россиян в Паралимпиаде

    В России рассказали об обнаруженных в подвалах замерзших телах наемников ВСУ

    В Госдуму внесли законопроект о выезде детей мигрантов из России по достижении 18 лет

    В РПЦ рассказали об отношении к сжиганию чучела Масленицы

    Экс-премьер Украины указал на ошибку Януковича во время Майдана

    Нашествие лосей в Подмосковье объяснили

    Стало известно об очередях на границе России и Эстонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok