Роналду объявил «Аль-Насру» бойкот

Португальский игрок «Аль-Насра» Роналду намерен бойкотировать второй матч подряд

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду объявил клубу бойкот и намерен пропустить второй матч подряд. Об этом сообщает ESPN.

Португалец не планирует выходить на поле в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом». EPSN уточняет, что если Роналду не получит от клуба гарантий изменения ситуации, то попросит отпустить его в июне 2026 года. Он может продолжить карьеру в одном из европейских клубов или перейти в американскую Главную лигу футбола (MLS).

Ранее сообщалось, что Роналду недоволен тем, как Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом. По его мнению, конкуренты «Аль-Насра» — «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» — получили больше средств на трансферы. 40-летний игрок считает, что оказал большое влияние на развитие футбола в стране, а также бойкотировал прошлый матч с «Эр-Риядом» из-за несправедливого, по его мнению, отношения к команде, за которую он выступает.

Роналду играет за «Аль-Наср» с 1 января 2023 года. За это время форвард провел в составе клуба 127 матчей, в которых забил 111 мячей. В текущем сезоне он провел 22 матча, в которых забил 18 голов и сделал три результативных передачи.