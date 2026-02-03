Реклама

11:31, 3 февраля 2026Спорт

Стало известно о желании Роналду покинуть Саудовскую Аравию

Роналду хочет покинуть «Аль-Наср» и может вернуться в Европу или перейти в MLS
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images

Португальский нападающий Криштиану Роналду хочет уйти из «Аль-Насра» и покинуть Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Record.

По информации издания, Роналду недоволен положением дел в нынешнем клубе и может вернуться в Европу или перейти в одну из команд Главной лиги футбола (MLS). В частности, португальца не устраивает, что главные конкуренты «Аль-Насра» — «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» — получили от Фонда государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) значительно больше средств на трансферы.

40-летний Роналду уверен, что оказал большое влияние на развитие футбола в Саудовской Аравии. При этом он считает отношение к своему клубу несправедливым. По этой причине португалец отказался участвовать в матче 20-го тура чемпионата страны против «Эр-Рияда».

Контракт Роналду с «Аль-Насром» подразумевает возможность выкупа. Сумма отступных за португальца составляет 50 миллионов евро.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. За это время форвард провел в составе клуба 127 матчей, в которых забил 111 мячей. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», кроме того, он пять раз выигрывал Лигу чемпионов. В данный момент портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

16 января сообщалось, что Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2025 года. За 12 месяцев футболист заработал 260 миллионов долларов.

