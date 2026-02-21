В европейской стране заинтересовались россиянами с «неясным прошлым»

Глава МВД Эстонии Таро не исключил ужесточения правила выдачи ВНЖ россиянам

Власти Эстонии могут ужесточить правила выдачи вида на жительство (ВНЖ) для граждан России и Белоруссии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Игорь Таро, его слова приводит РИА Новости.

В середине февраля депутат Европарламента Яна Тоом направила представителям эстонского ведомства запрос о порядке выдачи временных ВНЖ для россиян и белорусов. Депутат, в частности, интересовалась, как лица с «неясным прошлым» получили право на временное проживание в республике.

В ответ Таро пообещал проанализировать практику и критерии выдачи ВНЖ для граждан России и Белоруссии. В случае чего, отметил глава МВД Эстонии, министерство оставит за собой право ужесточить эту процедуру. «При необходимости, мы ужесточим критерии», — резюмировал он.

Ранее стало известно о практике аннулирования ВНЖ россиян в соседней с Эстонией стране — Латвии. Гражданам России, отметил дипломат Дмитрий Касаткин, пока не удается оспорить этот процесс. Попавшим в затруднительное положение россиянам он рекомендовал задействовать международные механизмы защиты собственных прав.

