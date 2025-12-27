Реклама

Россиянам начали аннулировать ВНЖ в одной европейской стране

Посол в Риге Касаткин: Россиянам в Латвии не удается оспорить аннулирование ВНЖ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Россиянам начали аннулировать вид на жительство (ВНЖ) в Латвии, им пока не дается оспорить этот процесс. Об этом рассказал временный поверенный в делах России в этой европейской стране Дмитрий Касаткин, его цитирует РИА Новости.

«Мы наблюдаем попытки оспаривания решений об аннулировании ВНЖ в латвийских национальных судебных инстанциях — они не единичны, однако пока не фиксировали прецедентов, когда местная фемида встала бы на защиту россиян», — подтвердил посол.

По словам Касаткина, россияне по-прежнему имеют возможность задействовать международные механизмы защиты собственных прав.

Дипломат отметил, что, если опираться на официальную статистику миграционных властей Латвии, за три года проводимых дискриминационных норм по переоформлению ВНЖ, которая коснулась порядка 30 тысяч проживающих в стране россиян, почти половине из них удалось получить статус постоянного жителя Евросоюза, 5,9 тысячи человек оформили временный вид на жительство, еще 3,9 тысячи продолжают процедуру «легализации». Кроме того, 3 тысячи россиян за это время самостоятельно покинули Латвию, а 10 человек негуманно депортировали.

«Несмотря на то, что латвийские власти к самой процедуре депортации прибегают редко, сама ситуация с реализацией миграционных поправок, по-прежнему носит острый гуманитарный характер, поскольку затрагивает преимущественно пожилых людей, испытывающих трудности с прохождением всей бюрократической "экзекуции" и сдачей экзамена по латышскому языку», — подчеркнул Касаткин.

Ранее стало известно, что в Латвии арестовали вице-президента «Русской общины» Виктора Гущина. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это говорит о том, что машина «карательного правосудия в Прибалтике продолжает набирать обороты».

