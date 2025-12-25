Захарова сообщила об аресте в Латвии вице-президента «Русской общины»

Задержан вице-президент «Русской общины Латвии», публицист Виктор Гущин. Этот факт говорит о том, что машина «карательного правосудия в Прибалтике продолжает набирать обороты», отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Задержание прошло 17 декабря. Гущин является многолетним председателем Координационного совета российских соотечественников в этой стране, историком и преподавателем. По словам Захаровой, на протяжении десятилетий публицист играет заметную роль в латвийской общественной жизни, занимаясь только гуманитарными проектами в сфере образования. Кроме того, он участвует в просветительской работе, борется за сохранение русского языка, культуры и истории.

Представитель МИД подчеркнула, что арест состоялся по очередному надуманному обвинению. Как считает Захарова, преследование соотечественника направлено на запугивание русскоязычной диаспоры и дестабилизацию обстановки внутри русской общины. Таким образом, видны попытки сорвать конференцию россиян в Латвии, уточнила она.

«Следуя заветам своих "героев" из "Ваффен СС", латвийские власти все шире внедряют гестаповские методы борьбы с инакомыслием. Понятно, что главным объектом преследований становится русскоязычное население», — высказалась Захарова.

Дипломат добавила, что арест Гущина является незаконным, его можно расценивать как акт репрессии и притеснения по политическим мотивам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ненависть к России у латвийских властей определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками.