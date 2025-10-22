Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:11, 23 октября 2025Мир

Захарова объяснила ненависть властей Латвии к России

Захарова: Латвия желает взять реванш за разгром коллаборационизма войсками СССР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Ненависть к России у властей Латвии определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Так она прокомментировала отказ Риги на пролет самолета президента РФ Владимира Путина в Будапешт на возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. По словам дипломата, Латвия является «одной из немногих территорий, где гитлеровцам удалось достичь центральной задачи геноцида восточноевропейского населения». «Сегодня Рига официально чествует соучастников Холокоста в качестве борцов за независимость, ежегодно разрешая "марши легионеров"», — отметила Захарова.

Ранее МИД Латвии запретит самолету Путина лететь над страной на встречу с Трампом. В свою очередь, МИД Венгрии дал характеристику нежелающим пропускать борт Путина странам. Глава ведомства Петер Сийярто заявил, что если какие-либо страны Европейского союза (ЕС) не дадут разрешение на пролет борта президента РФ в их воздушном пространстве, то это будет означать, что они не стремятся к урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил об отмене встречи с Путиным

    Трамп назвал покупателей оружия США

    Трамп заявил о готовности Путина к переговорам

    FIDE рассмотрит заявления российского гроссмейстера о смерти Народицкого

    На российском предприятии произошел еще один взрыв

    Трамп оценил влияние Си Цзиньпина на конфликт на Украине

    Рютте заявил об отсутствии мирного плана по Украине

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в едва заметном бюстгальтере

    Трамп заявил о стремлении Путина и Зеленского к миру

    Трамп высказался о новых санкциях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости