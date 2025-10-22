Захарова: Латвия желает взять реванш за разгром коллаборационизма войсками СССР

Ненависть к России у властей Латвии определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Так она прокомментировала отказ Риги на пролет самолета президента РФ Владимира Путина в Будапешт на возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. По словам дипломата, Латвия является «одной из немногих территорий, где гитлеровцам удалось достичь центральной задачи геноцида восточноевропейского населения». «Сегодня Рига официально чествует соучастников Холокоста в качестве борцов за независимость, ежегодно разрешая "марши легионеров"», — отметила Захарова.

Ранее МИД Латвии запретит самолету Путина лететь над страной на встречу с Трампом. В свою очередь, МИД Венгрии дал характеристику нежелающим пропускать борт Путина странам. Глава ведомства Петер Сийярто заявил, что если какие-либо страны Европейского союза (ЕС) не дадут разрешение на пролет борта президента РФ в их воздушном пространстве, то это будет означать, что они не стремятся к урегулированию конфликта на Украине.