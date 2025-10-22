Бывший СССР
МИД Латвии запретит самолету Путина лететь над страной на встречу с Трампом

МИД Латвии: Мы не разрешим самолету Путина лететь над республикой к Трампу
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Латвии заявило, что не разрешит самолету президента России Владимира Путина лететь через свое воздушное пространство в Венгрию на возможную встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об заявило ведомство в комментарии агентству LETA.

«Латвия не видит возможности выдать разрешение на пролет через свое воздушное пространство», — сообщил МИД республики.

Ранее глава МВД Латвии Рихард Козловскис заявил, что власти страны не планируют проводить массовые депортации россиян из страны. При этом министр признал, что всего может быть выдворено из страны около 500 россиян. По его словам, речь идет о людях, которые проигнорировали требования о сдаче экзамена по латышскому языку и не обратились к властям с просьбой выдать временный вид на жительство.

До этого председатель комитета по СНГ и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Правительство России должно представить Госдуме предложение по ответным экономическим мерам в отношении Латвии из-за принудительной высылки россиян.

