В Латвии высказались о массовых депортациях россиян

Глава МВД Латвии Козловскис опроверг массовые депортации россиян из страны

Власти Латвии не планируют проводить массовые депортации россиян из страны. Опроверг информацию о массовом выдворении российских граждан глава МВД республики Рихард Козловскис, передает его слова портал LSM+.

«Мы не предусматриваем каких-то массовых выдворений. Отдельные случаи есть и, скорее всего, они еще будут. Но каждое подобное решение будет приниматься индивидуально», — сказал он.

При этом министр признал, что всего может быть выдворено из страны около 500 россиян. По его словам, речь идет о людях, которые проигнорировали требования о сдаче экзамена по латышскому языку и не обратились к властям с просьбой выдать временный вид на жительство.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о депортации граждан России из Латвии является бесчеловечным варварством. Она подчеркнула, что выдворение в частности затронет престарелых и больных людей.