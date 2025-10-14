Бывший СССР
Захарова отреагировала на решение Латвии депортировать россиян

Захарова: Решение о депортации россиян из Латвии — бесчеловечное варварство
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Решение о депортации граждан России из Латвии является бесчеловечным варварством. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Осуждаем это бесчеловечное антигуманное варварство в отношении престарелых и часто больных людей. Настоящий нацизм», — подчеркнула дипломат.

Так Захарова отреагировала на решение Риги депортировать из Латвии не подтвердивших знание местного языка россиян. Официальный представитель МИД добавила, что на данный момент речи об угрозе немедленной массовой депортации граждан РФ нет. Она отметила, что посольство России в Риге ориентировано на оказание «максимального содействия соотечественникам».

Ранее на угрозу депортации россиян из Латвии отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что граждане РФ могут вернуться из прибалтийской республики и построить жизнь на родине.

