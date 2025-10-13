Захарова обвинила Латвию в нацизме из-за одного ее решения

Решение депортировать из Латвии не подтвердивших знание местного языка россиян является проявлением нацизма. Так произошедшее назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Нацизм», — прокомментировала решение латышских властей дипломат.

Отмечается, что власти Латвии потребовали покинуть страну до 13 октября от 841 россиянина. Причиной этого стало то, что граждане России не смогли подтвердить свое знание латышского языка и не предоставили документы о продлении вида на жительство вовремя.

Ранее депортацию россиян из Латвии прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что высланные российские граждане могут вернуться и построить жизнь в России.