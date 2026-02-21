Реклама

В Германии призвали к созданию нового европейского порядка с участием России

Виктория Кондратьева
Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Европейский союз (ЕС) в своем нынешнем виде вскоре прекратит существование, а его место должна занять новая европейская конфедерация, которая станет другом России. С таким утверждением выступил экс-депутат бундестага Антон Фризен в статье для The American Conservative.

«Мирное сосуществование новой европейской конфедерации с Россией, которая также считается защитницей российского имперского идеала византийского происхождения, вполне возможно и даже весьма вероятно», — написал он.

По мнению Фризена, постконфликтное устройство Европы будет основано на порядке, включающем в себя Россию, а не выталкивающем ее на периферию. Он отметил, что Москва станет для новой европейской конфедерации не врагом, а «партнером с общими традиционными ценностями».

Ранее экс-депутат Национального Совета Словакии Петер Марчек заявил, что в настоящее время формируется движение «Альтернатива для Европы», которое выступает за реформу Евросоюза и сближение с Россией.

