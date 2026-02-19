Реклама

07:13, 19 февраля 2026Мир

Европу уличили в попытках сближения с Россией

Экс-депутат Марчек: В эти дни создается движение «Альтернативы для Европы»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

В настоящее время создается движение «Альтернатива для Европы», которое выступает за реформу Евросоюза и сближение с Россией. Об этом в интервью URA.RU рассказал экс-депутат Национального Совета Словацкой Республики, руководитель партии «Единые славяне» Петер Марчек.

«Предстоящие в 2029 году выборы в Европейский парламент будут решающими. Есть все основания полагать, что на них победят патриотические силы, которые поставят вопрос о реформировании основ ЕС», — отметил политик.

По его словам, для координации действий и объединения таких сил политики во многих странах ЕС создают общественную организацию «Альтернатива для Европы», поделился участник процесса. Подготовительный процесс завершится конференцией, в которой примут участие вошедшие партии.

К этой работе помимо политиков привлекут научные круги и лидеров общественного мнения. Приглашения также будут отправлены бизнесменам, включая миллиардера Илона Маска, раскрыл планы Марчек.

Ранее в Берлине заявили, что Германии и другим странам Запада следует возобновить переговоры с Россией, поскольку она является неотъемлемой частью Европы. Также уточнялось, что НАТО была основана не для сдерживания России, а в качестве противовеса Организации Варшавского договора (ОВД).

До этого АдГ призвала власти ФРГ полностью остановить военную и финансовую помощь Украине и провести аудит расходов на поддержку Киева с 2022 года.

