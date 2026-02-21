Реклама

07:53, 21 февраля 2026

В Крыму оценили требование Каллас к России

Константинов назвал неприемлемым требование Каллас об отказе от новых регионов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andreas Gora / Globallookpress.com

Требование главы евродипломатии Каи Каллас об отказе России от международного признания новых регионов и Крыма неприемлемо. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости.

Он задался вопросом, какую цель преследует Каллас, выставляя подобное условие. «В будущем мироустройстве непризнанные территории могут стать причиной новых конфликтов. Скажем, за попытку нападения на субъект Российской Федерации можно по голове получить. А за непризнанные — нет, мол, это же не Россия. Вот такая у них ущербная логика», — указал Константинов.

По его мнению, составленный Каллас список требований — это результат того, что Евросоюз (ЕС) оказался на обочине мирного процесса по Украине. При этом собеседник агентства подчеркнул, что европейские лидеры не могут участвовать в переговорах из-за своей русофобской политики.

Ранее глава евродипломатии представила список требований к России по Украине, который включает в себя пункты о непризнании де-юре новых российских регионов и демилитаризации этих территорий.

