22:38, 21 февраля 2026Бывший СССР

В одном украинском регионе совершили нападение на бойцов «Айдара»

Шестеро вооруженных незнакомцев напали на бойцов «Айдара» под Днепропетровском
Александра Синицына
Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

Группа из шести вооруженных незнакомцев напала на бойцов украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) в Днепропетровской области. Об инциденте в одном из регионов Украины рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

«Один из нападавших применил огнестрельное оружие», — уточнил собеседник агентства. По его мнению, в этом случае имела место «бандитская разборка».

По данным Национальной полиции Украины, двух нападавших задержали. Ими оказались жители Каменского. По данным сотрудников правоохранительных органов, мужчины спровоцировали конфликт с военными, в ходе которого один из них выстрелил в бойцов из предмета, напоминающего пистолет.

«В результате инцидента один военный травмирован. Нападавшим сообщили о подозрении в хулиганстве. Суд избирает им меру пресечения», — уточняется в сообщении.

Ранее командир «Айдара» Станислав Бунятов признал преимущество России на фронте. «Они нам дают хорошо покурить, аж кожа начинает гореть», — написал он.

