В одном украинском регионе совершили нападение на бойцов «Айдара»

Шестеро вооруженных незнакомцев напали на бойцов «Айдара» под Днепропетровском

Группа из шести вооруженных незнакомцев напала на бойцов украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) в Днепропетровской области. Об инциденте в одном из регионов Украины рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

«Один из нападавших применил огнестрельное оружие», — уточнил собеседник агентства. По его мнению, в этом случае имела место «бандитская разборка».

По данным Национальной полиции Украины, двух нападавших задержали. Ими оказались жители Каменского. По данным сотрудников правоохранительных органов, мужчины спровоцировали конфликт с военными, в ходе которого один из них выстрелил в бойцов из предмета, напоминающего пистолет.

«В результате инцидента один военный травмирован. Нападавшим сообщили о подозрении в хулиганстве. Суд избирает им меру пресечения», — уточняется в сообщении.

Ранее командир «Айдара» Станислав Бунятов признал преимущество России на фронте. «Они нам дают хорошо покурить, аж кожа начинает гореть», — написал он.