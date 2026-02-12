Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:54, 12 февраля 2026Бывший СССР

Командир «Айдара» признал преимущество России на фронте

Бунятов: Я не вижу ослабления позиций ВС России на фронте
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Командир украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Станислав Бунятов заявил о серьезном давлении со стороны российских войск и отсутствии ослабления их позиций. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я не вижу никакого ослабления их [Вооруженных сил России] позиций на фронте. Они нам дают хорошо покурить, аж кожа начинает гореть», — написал он.

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал о больших потерях ВСУ при попытке контрнаступления. Он также отметил отсутствие необходимого медийного эффекта.

9 февраля появились кадры уничтожения танка Abrams на гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила в международный розыск звезду из «9 роты»

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Решетников нашел объяснение всплеску инфляции

    В МИД России объяснили слова Макрона о звонке Путину

    Поддержка движения «Артподготовка» стоила россиянину свободы

    Назван ответственный за многомиллионный ущерб Туапсе и инфраструктуре в Черном море

    В России призвали не запрещать аренду ипотечных квартир

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» объявили в международный розыск за терроризм

    Москвичка подала заявление на терроризирующего ее бывшего мужа-сталкера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok